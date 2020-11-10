Директор МФЦ Татарстана о работе весной: «Это, конечно, было что-то ужасное»

«Во время пандемии мы стали самым востребованным центром после Минздрава»

Во всех районах Татарстана работают сейчас 59 офисов «Мои документы», в которые ежедневно поступают 15 тысяч обращений, рассказала директор Многофункционального центра РТ Ленара Музафарова.

Сейчас для граждан доступны 254 услуги. Из них самая популярная — получение так называемых путинских выплат на детей по линии Пенсионного фонда (в сумме 5 тысяч и 10 тысяч рублей) и социальной защиты (на детей от 3 до 7 лет). За ними обратились 35 тысяч мам.

Источник: трансляция пресс-конференции

Из предоставляемых ранее услуг самая популярная — подтверждение учетной записи ЕСИА. За 10 месяцев 2020 года количество обращений за этой услугой составило уже более 211 тысяч.

Источник: трансляция пресс-конференции

На первом месте по популярности идут услуги Росреестра (62% от всех услуг) — в частности, нередко встречалась ситуация, когда пожилые люди дарили своим детям недвижимость. В целом по регистрации недвижимости Татарстан бьет показатели многих регионов.



Также востребованы услуги МВД, в том числе получение паспорта. Тройку замыкают услуги налоговой службы. Общая статистика по количеству оказанных услуг выглядит так:

Источник: трансляция пресс-конференции

Весной, напомним, МФЦ две недели не работали, с 13 апреля прием граждан был возобновлен по предварительной записи. Оказывались те услуги, которые не предоставлялись в электронном виде. Из-за невозможности принимать заявителей в порядке живой очереди посещаемость МФЦ снизилась с 14 до 7 тысяч в день. При этом 30% заранее записавшихся не приходили на прием, тогда в МФЦ все-таки принимали граждан и по очереди. Однако количество жалоб о невозможности попасть в МФЦ не уменьшалось. А в Казани и Набережных Челнах даже возникали факты продажи места в очереди. Музафарова отмечает — ажиотаж не спадает.

«Во время пандемии мы на самом деле стали самым востребованным центром после Минздрава. Были пиковые дни, когда 17,5 тысячи людей ежедневно входили в офисы МФЦ. Это, конечно, было что-то ужасное, потому что в связи тем, что вот этот сдерживающий фактор — закрытие на две недели, предварительная запись — все же лавиной потом возросло, и люди все-таки пошли к нам. И ожидание в очереди — оно и сейчас есть, я не скрываю, — увеличилось. Но при этом люди все равно приходят к нам и, естественно, по тем услугам, которые не реализованы на портале».



Весной МФЦ две недели не работали, с 13 апреля прием граждан был возобновлен по предварительной записи. Оказывались те услуги, которые не предоставлялись в электронном виде. Фото: Илья Репин

«Мы даже не знаем, что нам в декабре «упадет»



Говоря о новых услугах, директор МФЦ сообщила, что с нового года портфель центра пополнится новой услугой, так как Пенсионный фонд России прекращает прием заявителей «вживую». В связи с этим Музафарова предсказала большой наплыв заявителей.

«На самом деле, услуги меняются ежемесячно, то есть из федерального центра обязательно приходит какой-то документ о том, чтобы все-таки для заявителей было удобно, чтобы услугу в очередной раз начали принимать МФЦ. То есть у нас даже нет плана! Вот Пенсионный фонд — уже знаем точно, потому что это действительно огромный пласт услуг... Мы даже не знаем, что нам в декабре «упадет», — поделилась Музафарова.

Анонсировали и открытие новых офисов, запланированное на следующий год. В январе собираются открыть МФЦ около Чеховского рынка, на 25 окон приема. Ремонт хотят завершить в декабре. Офис станет 60-м в Татарстане и 12-м в Казани.

Фото: скриншот трансляции пресс-конференции

Вскользь директор МФЦ упомянула об открытии офиса на ул. Чистопольской — площадью 2 тысячи квадратных метров. Его хотели открыть в этом году, но в итоге открытие перенесли на следующий из-за распространения коронавируса.

Не каждый гражданин с долгом может стать банкротом

Отдельной темой брифинга стала возможность с 1 сентября подать в МФЦ заявление о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке (срок — полгода). Ранее «Реальное время констатировало, что в Татарстане эта процедура пока не пользуется особой популярностью из-за ряда нюансов. Однако, как отмечает Музафарова, у населения пока нет понимания того, что не любой гражданин, имеющий долг, может стать банкротом.

Услуга оказывается во всех офисах МФЦ, но есть условия:

сумма долга должна составлять от 50 до 500 тысяч рублей. Если же она меньше 50 тысяч и больше 500 тысяч, то заявление через МФЦ уже не подается;

у гражданина должна быть постоянная по месту жительства (или временная — по месту пребывания) прописка на территории Татарстана;

гражданин должен составить подробный список всех кредиторов, перед которыми у него есть долги;

в отношении гражданина должно быть окончено исполнительное производство в связи с отсутствием у него имущества по линии судебных приставов.

С 1 сентября в МФЦ было подано 417 заявлений о признании гражданина банкротом и оказано 1512 консультаций по данному вопросу. Всего 10 заявлений соответствовало требованиям, по остальным направлены уведомления об отказе.

С 1 сентября в МФЦ было подано 417 заявлений о признании гражданина банкротом и оказано 1512 консультаций по данному вопросу. Фото: Илья Репин

«Статистика обращений по услуге — вот результат неосведомленности граждан об условиях признания их банкротами... Это потеря времени не только для самих заявителей, но и для сотрудников МФЦ. Если одно из условий не выполняется, то МФЦ в течение трех рабочих дней вернет заявление должнику», — подчеркнула директор МФЦ.

Музафарова объяснила популярность услуги и напомнила, как было до ее появления:

«Человек, у которого был долг, он приходил куда? Сначала нужно было обращаться в суд, суд назначал арбитражного управляющего. Во-первых, нужно пошлину заплатить, и 35 тысяч рублей зарплаты назначались арбитражному управляющему опять с его, гражданина, средств. К нам они приходят все это бесплатно делать. Люди пока не знают об этом, но при этом, естественно, слышат, потому что вы видите: полторы тысячи человек все равно обратились за консультацией. Мы увидели, что это намного легче и быстрее можно сделать, только условия соблюсти».

Оцифровка жизненных ситуаций

28 услуг МФЦ переведут в электронный вид до конца года. Об этом говорил первым замглавы Минцифры РТ Илья Начвин. В этом году в цифровой вид перевели пять услуг, 43 услуги оказываются в электронном формате.

Фото: tatarstan.ru

В 2021 году планируется расширить перечень цифровых и электронных услуг, среди них услуги Пенсионного фонда и Федеральной налоговой службы. Также Минцифры Татарстана собирается разработать электронную очередь для предпринимателей.

Начвин затронул тему оцифровки в нескольких пилотных районах: Рыбно-Слободском, Сабинском, Альметьевском, Нижнекамском, Актанышском и в Набережных Челнах. Там в 2020 году и в первом полугодии следующего года планируется оцифровать 44 муниципальные услуги, или 13 жизненных ситуаций.

Дарья Пинегина