КАМАЗ увеличил выплаты НДФЛ в консолидированный бюджет Татарстана на 27 млн

КАМАЗ увеличил выплаты НДФЛ в консолидированный бюджет Татарстана почти на 27 млн рублей. Об этом сообщается на сайте автогиганта.

За девять месяцев 2020 года отчисления подоходного налога в бюджет республики составили 1 млрд 355 млн рублей. В прошлом году за аналогичный период налог составлял 1 млрд 328 млн рублей. В бюджет Набережных Челнов перечислено 332,6 млн рублей.

На увеличение показателя повлиял рост производства и зарплат работников предприятия, а также индексация тарифов и окладов в ноябре 2019 года. Так зарплаты были проиндексированы на 5%.

Ранее КАМАЗ показал испытания нового бескабинного беспилотника «КАМАЗ-3373 Челнок».

