«Ак Барс» сыграет в гостях против «Торпедо» в матче КХЛ

Сегодня «Ак Барс» в гостях сыграет против нижегородского «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Казанская команда возобновляет свои выступления после паузы во время этапа Евротура в Финляндии. К матчу в Нижнем Новгороде «барсы» подходят с серией из трех побед подряд. В последней встрече в КХЛ казанцы обыграли дома «Сибирь» (5:3).

«Торпедо» до ухода на паузу провел две домашние игры, обыграв минское «Динамо» (6:3) и уступив «Амуру» (3:4от). Впервые за 13 матчей первым голом в сезоне отметился экс-защитник «Ак Барса» Зият Пайгин. Ранее он был отчислен из ярославского «Локомотива» после перехода из «Нефтехимика».

В сентябре «Ак Барс» уступил «Торпедо» (2:4) в Нижнем Новгороде. Ту встречу из-за положительного результата коронавируса пропускал капитан казанцев Данис Зарипов. На этот раз 39-летний форвард сможет сыграть против «Торпедо», игра станет для хоккеиста первой после выхода из карантина. А вот вратарь Тимур Билялов, защитник Альберт Яруллин и нападающий Артем Галимов на игру с командой не полетели.

Матч в Нижнем Новгороде состоится сегодня, 10 ноября. Начало игры — в 19.00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканалах ТНВ и «ТНВ-Планета».