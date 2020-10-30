«Ак Барс» одержал волевую победу над «Сибирью», отыгравшись с 0:3

«Ак Барс» дома одержал волевую победу над новосибирской «Сибирью» (5:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

После первого периода казанская команда уступала сопернику со счетом 0:3. После перерыва Артем Лукоянов, Стефан Да Коста и Виктор Тихонов сравняли результат. В заключительной трети игры Иван Емец протолкнул четвертую шайбу, а в самом конце встречи Станислав Галиев установил окончательный счет.

Это третья подряд победа «Ак Барса» в регулярном чемпионате. С 34 очками команда Дмитрия Квартальнова продолжает лидировать в Восточной конференции.

«Ак Барс» (Казань) — «Сибирь» (Новосибирск) — 5:3 (0:3, 3:0, 2:0)

Голы:

0:1 — 02:23, Комаров (Руохомаа, Йокипакка);

0:2 — 10:37, Комаров (Пуустинен);

0:3 — 16:52, Романцев (Йокипакка, Комаров);

1:3 — 23:42, Лукоянов (Юдин, Петров);

2:3 — 27:36, Да Коста (Викстранд, Доус);

3:3 — 38:10, Тихонов (Доус, Викстранд);

4:3 — 54:03, Емец (Петров, Азеведо);

5:3 — 59:30, Галиев (Воронков, Журавлев).