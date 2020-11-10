Уставный капитал Ак Барс Страхования увеличили на 20 млн рублей

Чистая прибыль компании за 2019 позволила увеличить уставный капитал ООО «Ак Барс Страхование» на 20 млн рублей. За счет решения кредитной организации как единственного участника общества номинальная стоимость доли ПАО «Ак Барс» Банк выросла с 220 млн рублей до 240 млн рублей.

Заместитель генерального директора ООО «Ак Барс Страхование» Антон Галузо пояснил, что увеличение уставного капитала за счет чистой прибыли — это признак надежности и устойчивости организации.

— Компания Ак Барс Страхование своевременно отвечает на требования регулятора в части требований к размеру уставного капитала. Увеличение уставного капитала за счет чистой прибыли является показателем финансовой устойчивости и дает большую уверенность в будущем компании нашим клиентам. Увеличение уставного капитала — важное решение для Общества и безусловно является трамплином для нашего дальнейшего развития, — отметил Антон Галузо.

Ак Барс Страхование работает на рынке уже более 14 лет и осуществляет комплексное обслуживание по классическим рисковым видам страхования в Татарстане и в России. Компания предоставляет имущественное и личное страхование, медицинское страхование, страхование предпринимательских и финансовых рисков, а также гражданской ответственности. Подробности — на сайте компании. С 2016 года Ак Барс Страхование входит во Всероссийский союз страховщиков, имеет кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом.



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