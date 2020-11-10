В Карабах вылетели первые самолеты с российскими миротворцами
Первые самолеты с российскими миротворцами отправились в Нагорный Карабах из Ульяновска, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Вылетели шесть самолетов Ил-76.
«На борту воздушных судов личный состав миротворческого соединения, автомобильная техника, бронетранспортеры и материальные средства», — говорится в сообщении ведомства.
Всего в зоне конфликта будут находиться 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц спецтехники и автомобильной техники.
Напомним, президент России Владимир Путин выступил с заявлением о прекращении огня в Карабахе. Он также сообщал о размещении миротворцев в Карабахе. Предполагается, что российские военные и спецтехника разместятся на срок в 5 лет с продлением.
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