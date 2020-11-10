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Путин выступил с заявлением о прекращении огня в Карабахе

04:41, 10.11.2020

С 00 часов 10 ноября начинается полное прекращение огня в Нагорном Карабахе.

Как заявил президент РФ Владимир Путин, заявление о прекращении огня подписали он, премьер-министр Армении и президент Азербайджана.

Также в Нагорном Карабахе разместят российских миротворцев. Они будут размещены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего непризнанную республику с Арменией.

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