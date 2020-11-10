Главное к утру: задержание расстрелявшего людей срочника, прекращение огня в Карабахе, евро ниже 90 рублей
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 10 ноября.
- В Воронежской области задержали 20-летнего рядового Антона Макарова, который 9 ноября расстрелял нескольких человек на территории военного аэродрома Балтимор. Его задержали в 45 км от Воронежа — по неподтвержденной информации, он направлялся к семье в Орловскую область на угнанном автомобиле.
- На предприятии в Казани при пожаре погибли пять человек. Горела проходная бывшего производственного предприятия по ул. Адмиралтейской, 5. Пожар потушили в 4.30. Сейчас устанавливаются причины пожара и гибели людей.
- Президент России Владимир Путин выступил с заявлением о прекращении огня в Карабахе — полное прекращение огня началось с 00 часов 10 ноября. Заявление о прекращении огня подписали он, премьер-министр Армении и президент Азербайджана. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего непризнанную республику с Арменией разместят российских миротворцев.
- Курс евро на Мосбирже опустился ниже 90 рублей, это произошло впервые с 26 октября. Так, в 18.44 мск курс евро достиг отметки в 89,9 рубля. Курс доллара равен 76 рублям.
- Президент США Дональд Трамп сообщил, что освободил от должности министра обороны страны Марка Эспера. Временно исполняющим обязанности главы Пентагона назначен директор Национального контртеррористического центра США Кристофер Миллер. СМИ сообщали, что Эспер готовил заявление об отставке по причине напряженных отношений с Трампом.
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