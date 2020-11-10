На предприятии в Казани при пожаре погибли 5 человек

Фото: МЧС по РТ

Ранним утром 10 ноября в противопожарную службу поступило сообщение о пожаре на втором этаже производственного предприятия по ул. Адмиралтейской, 5.

Фото: МЧС по РТ

Горела проходная бывшего производственного предприятия.



Фото: МЧС по РТ

Пожар удалось потушить в 04.30. Во время тушения обнаружили тела пяти мужчин. Сейчас уточняются причины пожара и гибели людей, сообщает МЧС по РТ.

Фото: МЧС по РТ

Ранее сообщалось, что в Казани один человек пострадал при пожаре в сауне.