На предприятии в Казани при пожаре погибли 5 человек
Ранним утром 10 ноября в противопожарную службу поступило сообщение о пожаре на втором этаже производственного предприятия по ул. Адмиралтейской, 5.
Горела проходная бывшего производственного предприятия.
Пожар удалось потушить в 04.30. Во время тушения обнаружили тела пяти мужчин. Сейчас уточняются причины пожара и гибели людей, сообщает МЧС по РТ.
Ранее сообщалось, что в Казани один человек пострадал при пожаре в сауне.ПроисшествияОбщество Татарстан
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