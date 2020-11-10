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Под Воронежем задержали срочника, расстрелявшего сослуживцев

06:42, 10.11.2020
Под Воронежем задержали срочника, расстрелявшего сослуживцев
Фото: Фото: torange.biz

В Воронежской области задержали 20-летнего рядового Антона Макарова, который 9 ноября расстрелял нескольких человек на территории военного аэродрома «Балтимор». Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны.

После совершения преступления он скрылся, его искали более 100 сотрудников ОМОНа и СОБРа Росгвардии, в поиске были задействованы беспилотники. Его задержали в 45 км от Воронежа — по неподтвержденной информации, он направлялся к семье в Орловскую область на угнанном автомобиле.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сообщается, что солдат не оказывал сопротивления при задержании.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении военнослужащего.

Происшествия
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