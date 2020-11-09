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Трамп отправил в отставку главу Пентагона

23:13, 09.11.2020
Трамп отправил в отставку главу Пентагона
Фото: wikipedia.org

Президент США Дональд Трамп сообщил, что освободил от должности министра обороны страны Марка Эспера. Временно исполняющим обязанности главы Пентагона назначен директор Национального контртеррористического центра США Кристофер Миллер.

Решение вступает в силу «немедленно», написал глава государства в Twitter.

На прошлой неделе американские СМИ сообщали, что министр обороны США Марк Эспер подготовил заявление об отставке. Причина — напряженные отношения с Трампом, они разошлись во мнениях относительно использования военных для подавления протестов, прокатившихся по США этим летом.

Трамп проиграл в выборах в президенты США. Новым американским лидером станет кандидат от демократов Джо Байден.

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