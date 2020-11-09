Трамп отправил в отставку главу Пентагона

Президент США Дональд Трамп сообщил, что освободил от должности министра обороны страны Марка Эспера. Временно исполняющим обязанности главы Пентагона назначен директор Национального контртеррористического центра США Кристофер Миллер.

Решение вступает в силу «немедленно», написал глава государства в Twitter.

I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

На прошлой неделе американские СМИ сообщали, что министр обороны США Марк Эспер подготовил заявление об отставке. Причина — напряженные отношения с Трампом, они разошлись во мнениях относительно использования военных для подавления протестов, прокатившихся по США этим летом.

Трамп проиграл в выборах в президенты США. Новым американским лидером станет кандидат от демократов Джо Байден.

