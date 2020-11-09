Соцсети: река Казанка резко обмелела
В Казани вновь обмелела река Казанка, об этом сообщают пользователи соцсетей.
По словам автора видео, в будущем это может грозить «экологическим бедствием». «Вода ушла очень далеко, и не понятно, с чем это связано», — говорит пользователь.
Напомним, в прошлом году Казанка и Волга сильно обмелели, уровень воды в Куйбышевском водохранилище упал на три метра. Волга потеряла так много воды, что возле Казани обнажилось дно реки, на котором обнаружили мостовую начала XX века.
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