Соцсети: на парковке возле казанской Чаши появилась необычная разметка

В Казани на парковке возле Центра Семьи Казан заметили необычную разметку с обозначением лошади. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

Фото: instagram.com/_vkazani_poimut_

Никаких знаков рядом не установлено. Ранее подобный знак появился на парковке ЦУМа.

Напомним, летом большой общественный резонанс вызвала парковка для женщин. Позже ее постановили убрать, а в прокуратуре заявили, что она нарушает права по половому признаку. Администрация ЦУМа, где появилась такая парковка, заявила, что будет бороться за нее.