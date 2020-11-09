Соцсети: на парковке возле казанской Чаши появилась необычная разметка
В Казани на парковке возле Центра Семьи Казан заметили необычную разметку с обозначением лошади. Об этом сообщили пользователи соцсетей.
Никаких знаков рядом не установлено. Ранее подобный знак появился на парковке ЦУМа.
Напомним, летом большой общественный резонанс вызвала парковка для женщин. Позже ее постановили убрать, а в прокуратуре заявили, что она нарушает права по половому признаку. Администрация ЦУМа, где появилась такая парковка, заявила, что будет бороться за нее.ОбществоИнфраструктураАвто Татарстан
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