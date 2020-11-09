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Соцсети: на парковке возле казанской Чаши появилась необычная разметка

21:55, 09.11.2020
Соцсети: на парковке возле казанской Чаши появилась необычная разметка
Фото: instagram.com/_vkazani_poimut_

В Казани на парковке возле Центра Семьи Казан заметили необычную разметку с обозначением лошади. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

Фото: instagram.com/_vkazani_poimut_

Никаких знаков рядом не установлено. Ранее подобный знак появился на парковке ЦУМа.

Напомним, летом большой общественный резонанс вызвала парковка для женщин. Позже ее постановили убрать, а в прокуратуре заявили, что она нарушает права по половому признаку. Администрация ЦУМа, где появилась такая парковка, заявила, что будет бороться за нее.

ОбществоИнфраструктураАвто Татарстан
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