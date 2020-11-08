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Соцсети: на парковке казанского ЦУМа появилась необычная разметка

20:15, 08.11.2020
Соцсети: на парковке казанского ЦУМа появилась необычная разметка
Фото: соцсети

На парковке ЦУМа в Казани на разметке появилось обозначение с изображением лошади. Об этом рассказали пользователи соцсетей.

Фото: соцсети

Для кого предназначено такое парковочное место, неизвестно. Иных обозначений и знаков рядом не установлено.

В июле у ЦУМа в Казани появилась парковка для женщин, которую позднее запретили. В прокуратуре заявили, что она нарушает права по половому признаку.

Общество Татарстан
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