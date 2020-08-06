Администрация казанского ЦУМа заявила, что будет отстаивать женскую парковку

Администрация казанского ЦУМа планирует отстоять парковку для женщин, которую пришлось закрасить по требованию ГИБДД.

Начальник отдела по развитию и работе с арендаторами ЦУМа Михаил Шутов заявил, что Казань является мусульманским городом, где мужчины и женщины ходят в разные мечети, и новая парковка сделана для удобства покупателей.

Он рассказал, что пока парковку закрасили, но руководство торгового центра не остановится на этом. «Сейчас мы ждем приема в мэрии, после того как сходим туда, будем добиваться своей правоты», — передает Daily Storm слова Шутова.

Он еще раз отметил, что Татарстан — это мусульманская республика, и выразил надежду на то, что нововведение станет популярно и в других городах России, поскольку парковка никак не нарушает равноправие и сделана лишь для удобства покупателей. Представитель торгового комплекса добавил, что на розовой парковке могут оставить автомобиль и мужчины.

Шутов признался, что в начале была идея сделать именно семейную парковку, но не нашли нужного обозначения.

Розовая парковка возле казанского ЦУМа появилась в конце июля, однако все обратили на нее внимание только сейчас. ГИБДД потребовала убрать парковку для женщин до 7 августа. Сегодня пользователи соцсетей выложили видео, на котором сотрудник торгового комплекса закрашивает ее.

