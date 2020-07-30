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У казанского ЦУМа появилась парковка для автоледи

11:15, 30.07.2020
У казанского ЦУМа появилась парковка для автоледи
Фото: читатель "Реального времени"

На парковке казанского ЦУМа появились места для автоледи. Об этом в редакцию «Реального времени» сообщил читатель.

Парковочные места для слабого пола расположены поближе к торговому центру и отмечены знаками и цветом. Всего на стоянке отведено 12 парковочных мест со знаком «Парковка для женщин».

Ранее сообщалось, что казанский ЦУМ займет 130 миллионов на реконструкцию. Руководитель торгового центра сообщила, что на заемные деньги, в частности, планируется построить подземную парковку. И добавила, что одной из целей, на которые планируется потратить кредит, является создание условий, которые помогут привлечь в торговый центр новых перспективных арендаторов и крупные торговые сети.

АвтоОбщество Татарстан
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