История «Татарской бездны» и парк 100-летия ТАССР: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 9 ноября
Руководитель Бугульминского района и мэр города Бугульмы Линар Закиров опубликовал новое видео с «делового понедельника».
Глава Лениногорского района Рягат Хусаинов также выложил «кусочек» с совещания. На повестке дня: ситуация с коронавирусом в районе, благоустройство города, пропускной режим в образовательных организациях и отправка призывников.
Руководитель Дрожжановского района Татарстана Марат Гафаров рассказал о селе Татарская Бездна, которому более тысячи лет.
Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин показал, как ведется работа по строительству парка «100 лет ТАССР».
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