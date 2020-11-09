История «Татарской бездны» и парк 100-летия ТАССР: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 9 ноября

Руководитель Бугульминского района и мэр города Бугульмы Линар Закиров опубликовал новое видео с «делового понедельника».

Глава Лениногорского района Рягат Хусаинов также выложил «кусочек» с совещания. На повестке дня: ситуация с коронавирусом в районе, благоустройство города, пропускной режим в образовательных организациях и отправка призывников.

Руководитель Дрожжановского района Татарстана Марат Гафаров рассказал о селе Татарская Бездна, которому более тысячи лет.

Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин показал, как ведется работа по строительству парка «100 лет ТАССР».