Путин подписал закон, запрещающий судьям Конституционного суда критиковать в СМИ и интернете решения КС

Президент России Владимир Путин подписал закон о Конституционном суде России.

Теперь судьям Конституционного суда запрещается критиковать в СМИ и интернете решения КС и высказывать свою позицию по делам, которые могут стать предметом его рассмотрения.

Фото: pixabay.com

Также председателей суда и его заместителей могут назначать не из числа судей Конституционного суда. В состав Конституционного суда входят 11 судей, в том числе председатель и его заместитель. Он может работать при наличии в его составе по меньшей мере восьми судей. При этом суду разрешается принимать решения при участии в заседании не менее шести судей, пишет RT.

В то же время расширяются полномочия суда. Теперь его судьи будут рассматривать вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов. По запросу президента, правительства или Верховного суда КС будет рассматривать возможность исполнения решения иностранного или международного суда, международного арбитража, налагающего обязанности на Россию, если решение противоречит основам публичного правопорядка.

Кроме того, сегодня Путин подписал закон, запрещающий членам Совбеза РФ иметь счета за границей.