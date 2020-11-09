Путин подписал закон о запрете членам Совбеза иметь зарубежные счета

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому членам Совета безопасности РФ запрещается иметь зарубежные счета.

Заместителю председателя, секретарю и членам Совбеза нельзя иметь вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках за границей. Также члены Совета должны будут пресекать действия и призывы, направленные на отчуждение части гостерритории.

Фото: kremlin.ru

Изменения вносятся в федеральный закон «О безопасности». Законопроект внесли в рамках реализации принятых поправок к Конституции, уточняет RT.

На прошлой неделе Путин подписал федеральный конституционный закон, который предусматривает новый порядок формирования правительства в соответствии с поправками к Конституции.

