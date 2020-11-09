Синоптики ждут в Татарстане минусовых температур на этой неделе
Гидрометцентр РТ представил прогноз погоды на ближайшие пять дней. Метеорологи предсказывают минусовые температуры и небольшой снег.
Во вторник, 10 ноября, днем термометры покажут от +2°С до -2°С. Временами прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега.
То же самое ожидается в среду и четверг. Однако температура днем не поднимется выше 0°С.
Предварительный прогноз на 13 и 14 ноября не обещает существенных изменений. Днем температура будет колебаться от 0°С до -3°С. Ожидается облачная с прояснениями погода, временами с небольшим снегом.
На дорогах местами гололедица.Общество Татарстан
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