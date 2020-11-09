Кабмин Татарстана увеличил финансирование программы качественного жилья почти на 2 млрд рублей

Правительство Татарстана внесло изменения в программу «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения РТ». Власти увеличивают ее финансирование на 1,8 млрд рублей.

Теперь с 2020 по 2025 год на качественное жилье потратят 128,7 млрд, следует из документа.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Напомним, что предыдущее увеличение финансирования программы было утверждено в июле. Тогда его подняли с 93,3 млрд до 126,9 млрд рублей.

Согласно программе, к концу 2025 года ожидается увеличение общей площади жилых помещений до 31,4 кв. метра, снижение доли аварийного и ветхого жилья в общем объеме жилищного фонда — до 0,2%.

