Кабмин увеличил объем средств на качественное жилье в Татарстане до 127 млрд рублей

Кабинет Министров Татарстана внес корректировки в программу по обеспечению населения республики качественным жильем и услугами ЖКХ. Об этом сказано в постановлении на официальном портале правовой информации Республики Татарстан. Финансирование программы на 2020—2025 годы после корректировок составит почти 127 млрд рублей.



Отмечается, что характер финансирования — прогнозный и будет корректироваться с учетом возможностей бюджетов.

Ранее «Реальное время» сообщало, что правительство Татарстана утвердило программу обеспечения качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения республики на 2020—2025 годы. Общий объем финансирования программы изначально составлял 93,3 млрд рублей. К концу 2025 года ожидается увеличение общей площади жилых помещений до 31,4 кв. метра, снижение доли аварийного и ветхого жилья в общем объеме жилищного фонда до 0,2%.