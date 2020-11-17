Гендиректор НКНХ Айрат Сафин сообщил о поддержке медиков, несмотря на экономические трудности

Фото: Альберт Муклоков

По просьбе руководства ГАУЗ «НЦРМБ» «Нижнекамскнефтехим» закупил два аппарата ИВЛ, эндоскопическое оборудование для бронхоскопии, микроконвексный полостной датчик УЗИ для сканирования легких, 32 редуктора для кислородных баллонов, 32 баллона для медицинских газов, шесть аппаратов ЭКГ и многое другое для борьбы с COVID-19.



Во время церемонии вручения сертификата на закупленное оборудование и материалы генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин, обращаясь к присутствующим, выразил огромную благодарность за профессионализм и верность врачебному долгу всем, кто ежедневно самоотверженно спасает жизни пациентов.

— В первую очередь хотел бы выразить глубокую благодарность медработникам, которые борются с коронавирусом. Каждый день они рискуют своим здоровьем, своей жизнью, помогают пациентам в борьбе с этой болезнью. Хотелось бы пожелать крепкого здоровья вашим семьям, низкий вам поклон.

«Нижнекамскнефтехим» также борется с коронавирусом так, как он умеет делать. Мы первыми начали производство масок в Татарстане, мы освоили производство дезинфицирующих средств и первыми сертифицировали их. Мы производим дезинфекцию наших автобусов, дезинфицируем остановочные павильоны. Много организационных моментов для обеспечения безопасности на самом заводе. К нашей радости, мы констатируем, что добиваемся хороших результатов на «Нижнекамскнефтехиме», мы стараемся сдерживать распространение коронавируса, и результаты это доказывают, — сказал Айрат Сафин.

Генеральный директор предприятия отметил, что «Нижнекамскнефтехим» является экономическим гарантом экономики Татарстана и Нижнекамска. «В этом году, к сожалению, можно сравнить ситуацию в экономике и на предприятии с 90-ми годами, когда практически все торговые цепочки были прерваны, цены упали. Несмотря на это, мы имеем возможность оказывать спонсорскую помощь для наших медицинских учреждений. Только за 2019—2020 годы мы оказали спонсорскую помощь для медучреждений Республики Татарстан на 158 млн рублей и для нижнекамских медучреждений — на 140 млн. И сегодня мы имеем возможность передать сертификат на 19 млн 251 тысячу рублей, который включает в себя все необходимое, о чем нас попросил главврач данного медучреждения. Все, что он просил, — все исполнено на 100%. Вам огромное спасибо за то, что вы делаете огромную работу в борьбе с коронавирусом», — еще раз поблагодарил Айрат Сафин.

