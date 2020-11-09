В Татарстане объем средств на эскроу-счетах за месяц вырос на 4 миллиарда рублей

В Татарстане объем средств на счетах эскроу, открытых для расчетов по договорам участия в долевом строительстве, вырос на 4 млрд рублей (19%). На 1 октября он достиг 25,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка по РТ Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ.

По итогам сентября в республике зарегистрировано более 8,4 тыс. счетов эскроу (+19% за месяц).



В два раза (до 862) в сентябре выросло количество «раскрытых» счетов эскроу. Их общая сумма составила к 1 октября примерно 2,2 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru

К началу прошлого месяца в республике зарегистрировано 62 кредитных договора проектного финансирования на общую сумму свыше 44,7 млрд рублей.

Напомним, что на 1 сентября объем средств на счетах эскроу в Татарстане составил 21,5 млрд рублей.

