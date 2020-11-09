Из Казани увеличилось количество рейсов в Стамбул — маршруты стали ежедневными

В Татарстане не планируют сокращать рейсы из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусом, а количество рейсов из Казани в Стамбул только растет. Об этом сообщили «Реальному времени» в пресс-службе аэропорта.



Зимний сезон в Стамбул из столицы Татарстана открыли авиакомпании «Северный ветер» и «Победа» — их рейсы летают в южную страну по три-четыре раза в неделю. Не менее четырех раз в неделю в Турцию отправляются и рейсы от авиакомпании Turkish Airlines. Так, маршрут Казань — Стамбул обслуживают сразу три авиакомпании. В итоге рейсы стали ежедневными.

Ранее сообщалось, что 1 ноября из Казани открылся новый авиарейс в Стамбул — его запустила низкобюджетная авиакомпания «Победа».