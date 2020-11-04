Новости общества

21:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Из Казани в Стамбул открылся новый авиарейс

20:14, 04.11.2020
Из Казани в Стамбул открылся новый авиарейс
Фото: realnoevremya.ru

1 ноября из Казани открылся новый авиарейс в Стамбул. Его запустила низкобюджетная авиакомпания «Победа». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

Рейсы выполняются по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Из Казани можно улететь в 11.15, а из Стамбула — в 15.35. Пассажир находится в полете 3 часа 40 минут. Билеты можно приобрести от 3 620 рублей в одну сторону.

В расписании возможны изменения.

realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что в ноябре из Казани в Стамбул откроется новый авиарейс.

ОбществоБизнесТранспорт Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем