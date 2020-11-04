Из Казани в Стамбул открылся новый авиарейс

1 ноября из Казани открылся новый авиарейс в Стамбул. Его запустила низкобюджетная авиакомпания «Победа». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.



Рейсы выполняются по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Из Казани можно улететь в 11.15, а из Стамбула — в 15.35. Пассажир находится в полете 3 часа 40 минут. Билеты можно приобрести от 3 620 рублей в одну сторону.

В расписании возможны изменения.

realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что в ноябре из Казани в Стамбул откроется новый авиарейс.

