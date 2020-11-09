Путин увеличил количество вице-премьеров до 10

Президент России Владимир Путин увеличил количество вице-премьеров с девяти до 10. Указ опубликован на сайте Кремля.

Согласно документу, премьер-министр теперь имеет 10 заместителей. Среди них первый зампредседателя правительства, вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и руководитель аппарата правительства.

Напомним, ожидается, что Путин сегодня подпишет указ об отставках четырех министров. Новым руководителем Минстроя может стать первый замминистра Ирек Файзуллин, руководивший Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана 10 лет.