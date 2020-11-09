СМИ: Ирек Файзуллин может стать главой Минстроя России

Фото: wikimedia.org / Крылов Иван

Ожидается, что президент России Владимир Путин сегодня, 9 ноября, подпишет указ об отставках четырех министров — Минэнерго (Александра Новака), Минприроды (Дмитрия Кобылкина), Минстроя (Владимира Якушева) и Минтранса (Евгения Дитриха). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.



Предполагается, что в Минприроды перейдет глава Минвостокразвития Александр Козлов — он руководил Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики с мая 2018 года.

Руководителем Минстроя, как сообщают источники РБК, может стать первый замминистра Ирек Файзуллин, руководивший Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана 10 лет.

Кандидат на пост министра энергетики — глава энергохолдинга «Интер РАО» Борис Ковальчук, руководивший «Интер РАО» в течение 10 лет.

На пост главы Минтранса собеседники называют кандидатами заместителей Дитриха — главу Росавтодора Андрея Костюка и главу Росавиации Александр Нерадько, а еще гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева.

Фото: wikimedia.org

Ранее Путин подписал конституционный закон о формировании правительства. Он предусматривает новый порядок формирования правительства в соответствии с поправками к Конституции.