Казань стала одним из победителей гранта специалистов городского транспорта NАСТО

Казань вошла в число победителей гранта Международной национальной ассоциации специалистов городского транспорта NАСТО по проектированию комфортных и безопасных улиц на 2020 год.

Это мировой лидер, его рекомендации используют по всему миру, рассказали сегодня на «деловом понедельнике». Среди более 200 заявок выбрали восемь городов, среди которых оказалась Казань.

Еще на «деловом понедельнике» рассказали, что веломаршрут в центре Казани продлят до парка Горького в следующем году.