Веломаршрут в центре Казани продлят до парка Горького в следующем году

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В следующем году в Казани планируется продлить веломаршрут в центре города от пл. Свободы по ул. Большой Красной до парка имени Горького. Об этом сообщили сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии.



Специалисты бюро транспортного планирования при Управлении архитектуры и градостроительства исполкома Казани разработали 19 проектов моделирования транспорта города, в которые входят новые решения для новых жилых комплексов. Специалисты участвуют в разработке таких транспортных проектов, как БКК, Вознесенский тракт, дорога-дублер Оренбургского тракта.



Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что на Ленинской дамбе в Казани хотят обустроить велодорожки.