Веломаршрут в центре Казани продлят до парка Горького в следующем году
В следующем году в Казани планируется продлить веломаршрут в центре города от пл. Свободы по ул. Большой Красной до парка имени Горького. Об этом сообщили сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии.
Специалисты бюро транспортного планирования при Управлении архитектуры и градостроительства исполкома Казани разработали 19 проектов моделирования транспорта города, в которые входят новые решения для новых жилых комплексов. Специалисты участвуют в разработке таких транспортных проектов, как БКК, Вознесенский тракт, дорога-дублер Оренбургского тракта.
Ранее сообщалось, что на Ленинской дамбе в Казани хотят обустроить велодорожки.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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