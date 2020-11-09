В AliExpress отреагировали на скандал Wildberries и продавцов

Фото: предоставлено «AliExpress Россия»

Онлайн-платформа по продаже товаров AliExpress Россия запустит программу поддержки продавцов — любой из них с 1 декабря получит компенсацию 100 рублей на доставку заказов по России. Об «этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе платформы.

Кроме того, малые и средние магазины, присоединившиеся к AliExpress до конца года, смогут доставить первые 100 заказов бесплатно. Тот бизнес, который открылся с сегодняшнего дня, сможет получить 25% скидку во время распродажи «Черная пятница» или распродажи на Новый год.

Так в AliExpress отреагировали на скандал, разгоревшийся вокруг Wildberries. Напомним, на прошлой неделе основатель бренда «Кофтеныши» Александр Блохин рассказал, что интернет-магазин принудительно поставил скидки на товары части продавцов. По словам предпринимателя, это касается тех, кто сам не поставил скидки к началу распродажи по случаю Всемирного дня шопинга.

Фото: Максим Платонов (архив)

При этом в Wildberries исключили принудительное участие в акциях: «Информация об обязательном участии в распродаже на Всемирный день шопинга не соответствует действительности. Участие в любой акции является добровольным — поставщики самостоятельно принимают соответствующие решения».