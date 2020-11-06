Продавцы заявили, что Wildberries принудительно установил скидки на товары — компания это опровергла

Фото: Максим Платонов (архив)

Основатель бренда «Кофтеныши» Александр Блохин в Facebook рассказал, что интернет-магазин Wildberries принудительно поставил скидки на товары части продавцов.

По словам предпринимателя, это касается тех, кто сам не поставил скидки к началу распродажи по случаю Всемирного дня шопинга.

Фото: facebook.com/blohin

«Отменить или изменить ее (скидку) нельзя. Изменить цену тоже нельзя. Убрать свой товар с продажи тоже нельзя. Теперь у тысяч продавцов, которые думали, что их товар не будет продаваться на маркетплейсе, стоит цена, которую их бизнес не может себе позволить», — написал Блохин.

Помимо Блохина об этом написали и другие продавцы, жалобы которых опубликовал Telegram-канал «Беспощадный пиарщик».

В Wildberries исключили принудительное участие в акциях: «Информация об обязательном участии в распродаже на Всемирный день шопинга не соответствует действительности. Участие в любой акции является добровольным — поставщики самостоятельно принимают соответствующие решения».

«В случае если продавец не участвует в акции, его товар временно становится недоступным для реализации в соответствии с правилами онлайн-платформы, чтобы не вводить в заблуждение потребителей, ожидающих скидки в дни крупных распродаж, исключить возможность злоупотребления акцией», — приводит сообщение интернет-магазина Vc.ru.

Ранее Татарстан вошел в список крупнейших региональных продавцов Wildberries.