В КФУ предложили следить за состоянием нефтяных резервуаров с помощью лазерного сканирования

Ученые КФУ предложили следить за состоянием веществ повышенного класса опасности в резервуарах с помощью лазерного сканирования. Об этом сообщается на сайте вуза.

Выпускник КФУ Владимир Серков (направление «Космическая геодезия и дистанционное зондирование») отметил, что высокоточная методика мониторинга «позволяет выявить даже незначительные деформации стенок вертикальных стальных цилиндрических нефтяных резервуаров».

Осуществляющаяся с помощью 3D-сканера технология нашла применение в «Татнефти» — там запустили диагностику, которая позволит предотвращать аварии вроде масштабного разлива дизтоплива на Норильской ТЭЦ-3 или даже предупреждать о возможных авариях задолго до их появления.

Ранее сообщалось, что ученые Казанского федерального университета научили червей поедать нефть.