Казанские ученые научили червей поедать нефть

Ученые Казанского федерального университета научили червей поедать нефть. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Ученые научились изменять микрофлору круглых червей, чтобы использовать их для очистки нефтезагрязненных земель и водоемов.

«Поставленный в лабораторных условиях эксперимент оказался удачным, и нам удалось разработать оригинальную систему доставки в почву бактерий, разлагающих нефть», — цитирует пресс-служба доктора биологических наук научного сотрудника НИЛ «Бионанотехнологии» КФУ Равиля Фахруллина.

Ученые использовали нематод Caenorhabditis elegans и стали кормить их морскими бактериями Alcanivorax borkumensis. Организмы понравились червям и сформировали микрофлору кишечника нематод, в результате чего процесс переваривания нефти улучшился. В кишечнике червей нефть «распадается» на мельчайшие капли, с которым справляются бактерии.

Ранее сообщалось, что Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора выясняет источник появления в реке Каме масляного пятна.

