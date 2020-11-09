Минздрав изменил правила лечения на дому пациентов с COVID-19

Минздрав России внес поправки в регламент лечения пациентов с коронавирусом на дому. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на приказ ведомства.



Так, пациенты с COVID-19 могут получать лечение на дому при наличии отдельной комнаты и строгом соблюдении предписаний врача. Человека госпитализируют, если он живет в общежитии или коммуналке, вместе с пожилыми людьми или людьми с хроническими заболеваниями. Такие бытовые условия пациентов не были учтены в прошлой редакции приказа.

Теперь, согласно документу, врачи должны сообщать таким пациентам о необходимости вызова медиков при ухудшении состояния и напоминать об уголовной ответственности в случае нарушения противоэпидемических мер. Проживающих в одном помещении с заболевшими врачи также обязаны информировать о рисках и выдать брошюры с правилами ухода за заболевшим.

Фото: pxhere.com

По новым поправкам, пациенту разрешается перейти на амбулаторное лечение до получения отрицательного результата на коронавирус. Документ вступил в силу 8 ноября.

Напомним, сформировавшийся коллективный иммунитет у россиян назвали главным условием окончания пандемии коронавируса.