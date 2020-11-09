В России хотят изменить правила оформления мелких ДТП

Правила оформления мелких ДТП решили поменять. Сейчас МВД совместно с правительством Москвы прорабатывают эту инициативу, сообщает «Коммерсант».

До конца этой недели МВД совместно с правительством Москвы и экспертным центром Probok.net проанализируют статистику смертей в «повторных» авариях в Москве. МВД проверит долю погибших в таких авариях, и, если она превысит 10% от общего числа, правила оформления аварий подвергнутся корректировке.



По данным ГИБДД, с начала текущего года в результате наезда на стоящие автомобили произошло более 3 тыс. ДТП — 13% водителей погибли на дорогах Москвы именно по этой причине.

В Центре организации дорожного движения Москвы уже идет работа над предложениями по изменению порядка оформления ДТП: предполагается, что требование о скорейшем предложении к сторонам ДТП покинуть дорогу снизит процент возникновения «повторных» ДТП и, как следствие, позволит избежать гибели людей.

Фото: mil.ru

Ранее сообщалось о возможности оформления водителями в России электронного извещения о ДТП вместо бумажного. Приложение Российского союза автостраховщиков (РСА) для оформления ДТП по европротоколу заработало по всей России.