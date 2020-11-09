Министр энергетики: на газификацию регионов потребуется 1,9 трлн рублей

Глава Минэнерго Александр Новак оценил расходы на газификацию регионов в 1,9 трлн рублей. Деньгами «Газпрома» здесь не обойтись и власти ищут «дополнительные источники финансирования».

В 2019 году уровень газификации достиг 70,1%, а 2030-му этот показатель должен составить 83%, говорится в статье министра, опубликованной в журнале «Энергетическая политика».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Минэнерго готовит регуляторные предложения, которые позволят снизить стоимость строительства малотоннажных заводов по производству сжиженного природного газа на 32%, передает ТАСС.

Кроме того, министерство работает с регионами и составляет топливно-энергетический баланс, который определит потребность каждого региона в газе. А процесс газификации планируется передать единому оператору, которым в большинстве регионов станет «Газпром».