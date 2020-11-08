В Чистополе проведут экспертизу двух десятков старинных усадеб
Номера «Европейские», завод Провоторова и дом Щербакова
Список памятников Чистополя пополнили 20 старинных домов середины XIX — начала XX веков, которые теперь ждет экспертиза. Исторические здания расположены на улицах Карла Маркса, Толстого, Ленина, Либкнехта, Маринина, Красноармейской, Вахитова, Энгельса, Галактионова, Урицкого.
Все они вошли в список выявленных объектов культурного наследия республики. Есть среди них двухэтажное кирпичное здание номеров «Европейские» 1917 года постройки, сегодня — это аварийный жилой дом, подлежащий расселению. Также в списке водонапорная башня дореволюционной постройки и жилой дом с торговой лавкой середины XIX века. Административное здание механического и чугунно-литейного завода инженера Провоторова, который был основан в 1912 году. И дом известного врача и общественного деятеля Арсения Яковлевича Щербакова (полный список ниже).
Список выявленных ОКН Татарстана, по которым подготовят заключения (акты) государственной историко-культурной экспертизы
|
Наименование выявленного объекта культурного наследия
|
Местонахождение выявленного объекта культурного наследия
|
Наименование документа
|
Жилой дом, нач. XX в.
|
г. Чистополь, ул. Вахитова, д.10
|
Жилой дом, нач. XX в.
|
Одноэтажный кирпичный жилой дом с характерным аттиком, конец XIX в.
|
г. Чистополь, ул. Красноармейская, 144а
|
Приказ МК РТ от 29.06.2018 № 718 од
|
Двухэтажный угловой деревянный жилой дом
|
г. Чистополь, ул. К. Либкнехта, 11
|
Приказ МК РТ от 29.06.2018 № 718 од
|
Комплекс одноэтажных кирпичных жилых домов с воротами
|
г. Чистополь, ул. Маринина, 6
|
Приказ МК РТ от 29.06.2018 № 718 од
|
Жилой дом, сер. XIX в.
|
г. Чистополь, ул. К. Маркса,14
|
Список выявленных объектов культурного наследия 01.01.2002 г. утв. Валеевым Р.М.
|
Здание номеров «Европейские»
|
г. Чистополь, ул. К. Маркса, д. 23
|
Список выявленных объектов культурного наследия 01.01.2002 г. утв. Валеевым Р.М.
|
Одноэтажное административное кирпичное здание, XIX — XX вв.
|
г. Чистополь, ул. К. Маркса, 61а
|
Приказ МК РТ от 29.06.2018 № 718 од
|
Здание водонапорной башни, конец XIX в — начало XX вв.
|
г. Чистополь, ул. К. Маркса, 100
|
Приказ МК РТ от 29.06.2018 № 718 од
|
Городская деревянная усадьба с амбаром и воротами с солярными символами
|
г. Чистополь, ул. Галактионова, 78
|
Приказ МК РТ от 29.06.2018 № 718 од
|
Угловое двухэтажное здание с двумя аттиками, конец XIX вв.
|
г. Чистополь, ул. Л. Толстого, 138
|
Приказ МК РТ от 29.06.2018 № 718 од
|
Здание производственных корпусов, конец XIX в.
|
г. Чистополь, ул. Л. Толстого, 181
|
Приказ МК РТ от 29.06.2018 № 718 од
|
Двухэтажный кирпичный жилой дом с аттиками
|
г. Чистополь, ул. Тукая, 48
|
Приказ МК РТ от 29.06.2018 № 718 од
|
Двухэтажный кирпичный жилой дом, начало XX в.
|
г. Чистополь, ул. Урицкого, 71
|
Приказ МК РТ от 29.06.2018 № 718 од
|
Двухэтажный кирпичный жилой дом, конец XIX в.
|
г. Чистополь, ул. Урицкого, 78
|
Приказ МК РТ от 29.06.2018 № 718 од
|
Комплекс двухэтажных кирпичных жилых домов, конец XIX — начало XX вв.
|
г. Чистополь, ул. Урицкого, 94
|
Приказ МК РТ от 29.06.2018 № 718 од
|
Административное двухэтажное кирпичное здание завода Провоторова
|
г. Чистополь, ул. Энгельса, 1
|
Приказ МК РТ от 29.06.2018 № 718 од
|
Комплекс производственных и жилых зданий, начало XX в.
|
г. Чистополь, ул. Энгельса, 80
|
Приказ МК РТ от 29.06.2018 № 718 од
|
Жилой дом с торговой лавкой, сер.XIX в.
|
г. Чистополь, ул. Ленина,19 (лит. А, Б — снесены, лит. В — жилой)
|
Список выявленных объектов культурного наследия 01.01.2002 г. утв. Валеевым Р.М.
|
Жилой дом с арочными воротами, 2-я половина XIX — начало XX вв.
|
г. Чистополь, ул. Ленина, д. 41
|
Приказ МК РТ от 09.06.2016 № 476 од
|
Дом А.Я. Щербакова, сер. XIX в.
|
г. Чистополь, ул. К. Маркса, д.70
|
Список вновь выявленных объектов, от 1.01.2002 г.
Памятники оценит бывший зам Ивана Гущина?
В конце октября ГБУ «Центр культурного наследия Татарстана» объявило тендер на подготовку заключений государственной историко-культурной экспертизы по вышеназванным зданиям. А в эти выходные определился исполнитель госзаказа. Контракт на общую сумму почти в 2 млн рублей будет заключен с единственным участником торгов — физлицом с действующим статусом аттестованного эксперта Альбертом РабисовичемСаляховым.
В рамках исполнения заказа ему предстоит собрать информацию по каждому из старинных зданий в списке: провести анализ и обработку полученных данных о выявленных объектах культурного наследия, подготовить исторические справки с указанием библиографического материала, собрать сведения о возникновении ОКН (автор, строитель, заказчик, история создания), его изменениях, перестройках, исторических событиях, а также проведенных работах по сохранению.
Как Чистополь сохранит средовую застройку XIX—XX веков
Прошлой осенью стало известно, что Чистополь получит $41 млн на масштабные ремонтно-реставрационные работы в рамках программы Минкульта России по восстановлению малых исторических городов. Проект рассчитан до 2025 года, в этом году нужно было провести изыскательские работы и начать проектирование. Новый банк развития БРИКС должен направить $33,1 млн, а оставшиеся средства — софинансирование из бюджета Татарстана.
В центре Чистополя много расселенных аварийных домов средовой застройки XIX—XX веков. Пока они не охраняются и не входят в программу реконструкции. В результате, кроме времени, им угрожают и мародеры, расхищающие эти дома. Так, минувшей зимой угроза нависла и над входящим в списки БРИКС усадьбой Дмитрия Авдеева, ставшего прототипом главного героя романа Пастернака «Доктор Живаго». Помощник президента РТ Олеся Балтусова, члены ТРО ВООПИиК и координаторы «Том Сойер Феста» срочно выехали в Чистополь, чтобы спасти памятники. В результате часть старинных зданий удалось законсервировать.
— Вопрос сохранения исторической среды сейчас решается на уровне руководства республики, Комитета ОКН, Чистопольского муниципального района и помощника президента Олеси Балтусовой. Какие-то подвижки будут, — рассказывал Александр Печенкин.
В общей сложности в Чистополе 162 здания средовой застройки. Поток инвестиций на них не рассчитан, поэтому содержать часть из них будут силами предпринимателей.
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