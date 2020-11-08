В Чистополе проведут экспертизу двух десятков старинных усадеб

Фото: Айрат Валитов / foto-planeta.com

Номера «Европейские», завод Провоторова и дом Щербакова

Список памятников Чистополя пополнили 20 старинных домов середины XIX — начала XX веков, которые теперь ждет экспертиза. Исторические здания расположены на улицах Карла Маркса, Толстого, Ленина, Либкнехта, Маринина, Красноармейской, Вахитова, Энгельса, Галактионова, Урицкого.

Все они вошли в список выявленных объектов культурного наследия республики. Есть среди них двухэтажное кирпичное здание номеров «Европейские» 1917 года постройки, сегодня — это аварийный жилой дом, подлежащий расселению. Также в списке водонапорная башня дореволюционной постройки и жилой дом с торговой лавкой середины XIX века. Административное здание механического и чугунно-литейного завода инженера Провоторова, который был основан в 1912 году. И дом известного врача и общественного деятеля Арсения Яковлевича Щербакова (полный список ниже).

Список выявленных ОКН Татарстана, по которым подготовят заключения (акты) государственной историко-культурной экспертизы

Наименование выявленного объекта культурного наследия Местонахождение выявленного объекта культурного наследия Наименование документа Жилой дом, нач. XX в. г. Чистополь, ул. Вахитова, д.10 Жилой дом, нач. XX в. Одноэтажный кирпичный жилой дом с характерным аттиком, конец XIX в. г. Чистополь, ул. Красноармейская, 144а Приказ МК РТ от 29.06.2018 № 718 од Двухэтажный угловой деревянный жилой дом г. Чистополь, ул. К. Либкнехта, 11 Приказ МК РТ от 29.06.2018 № 718 од Комплекс одноэтажных кирпичных жилых домов с воротами г. Чистополь, ул. Маринина, 6 Приказ МК РТ от 29.06.2018 № 718 од Жилой дом, сер. XIX в. г. Чистополь, ул. К. Маркса,14 Список выявленных объектов культурного наследия 01.01.2002 г. утв. Валеевым Р.М. Здание номеров «Европейские» г. Чистополь, ул. К. Маркса, д. 23 Список выявленных объектов культурного наследия 01.01.2002 г. утв. Валеевым Р.М. Одноэтажное административное кирпичное здание, XIX — XX вв. г. Чистополь, ул. К. Маркса, 61а Приказ МК РТ от 29.06.2018 № 718 од Здание водонапорной башни, конец XIX в — начало XX вв. г. Чистополь, ул. К. Маркса, 100 Приказ МК РТ от 29.06.2018 № 718 од Городская деревянная усадьба с амбаром и воротами с солярными символами г. Чистополь, ул. Галактионова, 78 Приказ МК РТ от 29.06.2018 № 718 од Угловое двухэтажное здание с двумя аттиками, конец XIX вв. г. Чистополь, ул. Л. Толстого, 138 Приказ МК РТ от 29.06.2018 № 718 од Здание производственных корпусов, конец XIX в. г. Чистополь, ул. Л. Толстого, 181 Приказ МК РТ от 29.06.2018 № 718 од Двухэтажный кирпичный жилой дом с аттиками г. Чистополь, ул. Тукая, 48 Приказ МК РТ от 29.06.2018 № 718 од Двухэтажный кирпичный жилой дом, начало XX в. г. Чистополь, ул. Урицкого, 71 Приказ МК РТ от 29.06.2018 № 718 од Двухэтажный кирпичный жилой дом, конец XIX в. г. Чистополь, ул. Урицкого, 78 Приказ МК РТ от 29.06.2018 № 718 од Комплекс двухэтажных кирпичных жилых домов, конец XIX — начало XX вв. г. Чистополь, ул. Урицкого, 94 Приказ МК РТ от 29.06.2018 № 718 од Административное двухэтажное кирпичное здание завода Провоторова г. Чистополь, ул. Энгельса, 1 Приказ МК РТ от 29.06.2018 № 718 од Комплекс производственных и жилых зданий, начало XX в. г. Чистополь, ул. Энгельса, 80 Приказ МК РТ от 29.06.2018 № 718 од Жилой дом с торговой лавкой, сер.XIX в. г. Чистополь, ул. Ленина,19 (лит. А, Б — снесены, лит. В — жилой) Список выявленных объектов культурного наследия 01.01.2002 г. утв. Валеевым Р.М. Жилой дом с арочными воротами, 2-я половина XIX — начало XX вв. г. Чистополь, ул. Ленина, д. 41 Приказ МК РТ от 09.06.2016 № 476 од Дом А.Я. Щербакова, сер. XIX в. г. Чистополь, ул. К. Маркса, д.70 Список вновь выявленных объектов, от 1.01.2002 г.

Памятники оценит бывший зам Ивана Гущина?

В конце октября ГБУ «Центр культурного наследия Татарстана» объявило тендер на подготовку заключений государственной историко-культурной экспертизы по вышеназванным зданиям. А в эти выходные определился исполнитель госзаказа. Контракт на общую сумму почти в 2 млн рублей будет заключен с единственным участником торгов — физлицом с действующим статусом аттестованного эксперта Альбертом РабисовичемСаляховым.

Ранее победитель тендера работал заместителем председателя Комитета по охране объектов культурного наследия, но год назад покинул должность.

В рамках исполнения заказа ему предстоит собрать информацию по каждому из старинных зданий в списке: провести анализ и обработку полученных данных о выявленных объектах культурного наследия, подготовить исторические справки с указанием библиографического материала, собрать сведения о возникновении ОКН (автор, строитель, заказчик, история создания), его изменениях, перестройках, исторических событиях, а также проведенных работах по сохранению.



Как Чистополь сохранит средовую застройку XIX—XX веков

Прошлой осенью стало известно, что Чистополь получит $41 млн на масштабные ремонтно-реставрационные работы в рамках программы Минкульта России по восстановлению малых исторических городов. Проект рассчитан до 2025 года, в этом году нужно было провести изыскательские работы и начать проектирование. Новый банк развития БРИКС должен направить $33,1 млн, а оставшиеся средства — софинансирование из бюджета Татарстана.

Представитель региональной рабочей группы по реализации проекта, директор Чистопольского государственного историко-архитектурного и литературного музея-заповедника Александр Печенкин еще летом рассказывал «Реальному времени», что Минкульт России объявил конкурс на определение исполнителя проектных работ по реставрации объектов культурного наследия в городе: «Конкурс будет двухэтапный, заявки уже есть. Думаю, что осенью исполнитель будет определен, а проектные работы займут два года». Впрочем, миллионные транши из банка стран БРИКС в республику не поступят, все расчеты будут идти на федеральном уровне, а в Татарстан приедут исполнители работ.

В центре Чистополя много расселенных аварийных домов средовой застройки XIX—XX веков. Пока они не охраняются и не входят в программу реконструкции. В результате, кроме времени, им угрожают и мародеры, расхищающие эти дома. Так, минувшей зимой угроза нависла и над входящим в списки БРИКС усадьбой Дмитрия Авдеева, ставшего прототипом главного героя романа Пастернака «Доктор Живаго». Помощник президента РТ Олеся Балтусова, члены ТРО ВООПИиК и координаторы «Том Сойер Феста» срочно выехали в Чистополь, чтобы спасти памятники. В результате часть старинных зданий удалось законсервировать.



Минувшей зимой угроза нависла и над входящим в списки БРИКС усадьбой Дмитрия Авдеева, ставшего прототипом главного героя романа Пастернака «Доктор Живаго». Фото kartarf.ru

— Вопрос сохранения исторической среды сейчас решается на уровне руководства республики, Комитета ОКН, Чистопольского муниципального района и помощника президента Олеси Балтусовой. Какие-то подвижки будут, — рассказывал Александр Печенкин.

В общей сложности в Чистополе 162 здания средовой застройки. Поток инвестиций на них не рассчитан, поэтому содержать часть из них будут силами предпринимателей.

Василя Ширшова