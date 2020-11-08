«Рубин» в гостях проиграл «Химкам» в матче РПЛ

«Рубин» в гостях проиграл подмосковным «Химкам» (0:2) в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

В составе химчан по голу на свой счет записали Резиуан Мирзов и Денис Глушаков.

Отметим, что у «Рубина» не выступали четыре игрока — Дмитрий Тарасов, Дарко Йевтич, Илья Самошников и Джордже Деспотович.

После этого поражения в активе команды Леонида Слуцкого осталось 21 очко.

«Химки» — «Рубин» (Казань) — 2:0 (0:0)

Голы:

1:0 — 48, Мирзов;

2:0 — 69, Глушаков.