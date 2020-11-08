«Рубин» в гостях проиграл «Химкам» в матче РПЛ
«Рубин» в гостях проиграл подмосковным «Химкам» (0:2) в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.
В составе химчан по голу на свой счет записали Резиуан Мирзов и Денис Глушаков.
Отметим, что у «Рубина» не выступали четыре игрока — Дмитрий Тарасов, Дарко Йевтич, Илья Самошников и Джордже Деспотович.
После этого поражения в активе команды Леонида Слуцкого осталось 21 очко.
«Химки» — «Рубин» (Казань) — 2:0 (0:0)
Голы:
1:0 — 48, Мирзов;
2:0 — 69, Глушаков.
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