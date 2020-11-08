Эксперты займутся расследованием крушения самолета ведущего НТВ

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) организовал комиссию, которая займется расследованием падения легкомоторного самолета Cessna в Подмосковье. В этом ЧП погиб ведущий НТВ Александр Колтовой и, предположительно, его жена.

«Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — говорится в сообщении комиссии.

Накануне в районе поселка Чкаловский легкомоторный самолет Cessna потерпел крушение при посадке. Оба находившихся внутри погибли.

