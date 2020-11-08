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Эксперты займутся расследованием крушения самолета ведущего НТВ

13:48, 08.11.2020
Эксперты займутся расследованием крушения самолета ведущего НТВ
Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) организовал комиссию, которая займется расследованием падения легкомоторного самолета Cessna в Подмосковье. В этом ЧП погиб ведущий НТВ Александр Колтовой и, предположительно, его жена.

«Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — говорится в сообщении комиссии.

Накануне в районе поселка Чкаловский легкомоторный самолет Cessna потерпел крушение при посадке. Оба находившихся внутри погибли.

АвтоПроисшествия
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