В Подмосковье при жесткой посадке самолета погибли двое, среди них ведущий НТВ

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

В Подмосковье в районе поселка Чкаловский легкомоторный самолет Cessna совершил жесткую посадку. Погиб ведущий НТВ Александр Колтовой и его жена, сообщает «РИА Новости».

В прокуратуре организовали проверку по факту происшествия. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по нарушению правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.

По предварительным данным причиной жесткой посадки самолета стала неисправность двигателей. После удара о землю он загорелся.

22 сентября в Тверской области потерпел крушение истребитель Су-30. Экипаж успел катапультировался.

