«Химки» — «Рубин»: Деспотович и Самошников не попали в заявку на матч

Стали известны стартовые составы команд на матч 14-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) между подмосковным клубом «Химки» и казанским «Рубином».

Леонид Слуцкий произвел несколько значительных изменений в составе. В заявку на матч не попал нападающий и лучший бомбардир «Рубина» Джордже Деспотович. Вместо него с первых минут на поле выйдет Иван Игнатьев.

Также отсутствует защитник Илья Самошников, которого заменит Георгий Зотов. Кроме того, игру пропустит Дарко Йевтич, получивший травму в матче Кубка России со «СКА-Хабаровск» (0:1).