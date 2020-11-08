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«Химки» — «Рубин»: Деспотович и Самошников не попали в заявку на матч

12:45, 08.11.2020
«Химки» — «Рубин»: Деспотович и Самошников не попали в заявку на матч
Фото: rubin-kazan.ru

Стали известны стартовые составы команд на матч 14-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) между подмосковным клубом «Химки» и казанским «Рубином».

Леонид Слуцкий произвел несколько значительных изменений в составе. В заявку на матч не попал нападающий и лучший бомбардир «Рубина» Джордже Деспотович. Вместо него с первых минут на поле выйдет Иван Игнатьев.

Также отсутствует защитник Илья Самошников, которого заменит Георгий Зотов. Кроме того, игру пропустит Дарко Йевтич, получивший травму в матче Кубка России со «СКА-Хабаровск» (0:1).

Фото: vk.com/fcrk
СпортФутбол Татарстан
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