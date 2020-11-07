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МЧС Татарстана предупредило о гололедице на дорогах

14:12, 07.11.2020
МЧС Татарстана предупредило о гололедице на дорогах
Фото: Денис Гордийко

МЧС Татарстана предупредило об интенсивности метеорологического явления. Водителей просят быть внимательней на дорогах.

По данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ», с 18 часов 7 ноября до 18 часов 8 ноября в северных районах республики на дороге возможна гололедица.

Фото: МЧС Татарстана

Днем в Татарстане местами ожидается порывов ветра до 15-20 м/с. В Казани — до 18м/с. Ветер северо-западный.

Напомним, что по прогнозам синоптиков сегодня в Татарстане ожидается облачная погода. Временами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

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