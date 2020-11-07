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Сегодня в Татарстане ожидается дождь и мокрый снег

05:35, 07.11.2020
Сегодня в Татарстане ожидается дождь и мокрый снег
Фото: tatarmeteo.ru

В субботу, 7 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода. Временами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром в отдельных районах республики, по прогнозам синоптиков, будет наблюдаться туман.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем в Татарстане температура воздуха составит от 0°С до +7°С. В Казани ожидается +3..+5 градусов, в Набережных Челнах +2..+4 градуса.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что по прогнозам синоптиков в Татарстане в выходные дни ожидаются мокрый снег и гололедица.

Общество Татарстан
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