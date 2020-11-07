Червиченко: «Краснодар» при Бердыеве станет глыбой, но это невозможное сосуществование»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Краснодара». Он считает, что такой переход невозможен при нынешнем владельце клуба Сергее Галицком.

«Краснодар» при Бердыеве была бы глыбой, а не командой. Он бы ее, конечно, сделал. Но проблема в том, что после первого же совета хозяина Бердыеву, тот бы просто взял чемодан и уехал. Это практически невозможное сосуществование.

И не факт, что Бердыев играл бы от обороны. Это глупость, которую все повторяют. Когда надо он играл в атаку, например, в чемпионский год «Рубина». Они становились чемпионами, потому что все матчи отбились на ноль и в одном забили где-то? Это такой стереотип выработался, кто-то сказал «Бердыев ставит автобус» и все начали повторять. А потом это стало мемом.

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Бердыев всегда играл по ситуации. Просто он настолько хорошо ставил оборону, что всем казалось, что он играет от обороны. У него реально, не пройдешь. Когда надо, его команда идет в атаку, а когда надо играет по счету. У него всегда правильно и сбалансированно. Ну вот не ставят у нас оборону Гончаренко и Тедеско, получают по 2 по 3 гола. Но я не знаю ни одного серьезного тренера, который стал бы выслушивать рекомендательно-директивные советы от хозяина клуба», — сказал Червиченко в интервью Youtube-каналу «Футбольный биги».

Напомним, ранее сообщалось о возможном назначении на пост главного тренера «Динамо» экс-рулевого казанского «Рубина» и «Ростова» Курбана Бердыева, но команду возглавил немец Сандро Шварц.

С июня 2019 года туркменский специалист остается без работы.