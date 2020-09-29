Курбан Бердыев — основной претендент на пост наставника «Динамо»

Фото: ФК Рубин

Многолетний наставник казанского «Рубина», а также «Ростова» Курбан Бердыев ведет переговоры с руководством «Динамо».

Как стало известно «Реальному времени», московский клуб рассматривает туркменского специалиста как основного претендента на пост нового главного тренера команды.

В игре с «Краснодаром» исполняющим обязанности будет Александр Кульчий.

Напомним, прежний наставник Кирилл Новиков был отправлен в отставку после череды неудач — сначала «бело-голубые» вылетели из Лиги Европы, уступив тбилисскому «Локомотиву», а в 9-м туре РПЛ «Динамо» уступило аутсайдерам турнирной таблицы РПЛ — подмосковным «Химкам» (0:1).