В Арском районе РТ открыли новый Дом культуры — видео

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В деревне Мендюш Арского района РТ открылся новый современный многофункциональный центр, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. В нем расположены библиотека, почта и дом культуры.

«Сегодня не только города развиваем, но и деревни, и села. Строим новые Дома культуры, новые школы, ремонтируем старые», — рассказал глава Арского района Ильшат Нуриев.

В новом Доме культуры дети смогут посещать творческие кружки и занятия по вокалу и художественному слову.