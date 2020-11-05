В Татарстане в выходные дни ожидается мокрый снег и гололедица
Синоптики Татарстана рассказали, какая погода ждет жителей республики на выходных.
Так, в пятницу, 6 ноября, республика попадет под влияние глубокого северного циклона. При прохождении его атмосферных фронтов ожидаются дожди. Температуры воздуха ночью прогнозируются в пределах 0..+5°, днем ожидается от +2 до +7°.
В субботу, 7 ноября, погода будет формироваться под влиянием тыловой части циклона. Временами будет идти мокрый снег и дождь. Ночью температура опустится до +3..-1°, днем прогнозируется не выше 0..+5°. На отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.
В воскресенье, 8 ноября, очередной атмосферный фронт принесет порцию влажного воздуха. Временами также будет идти мокрый снег и дождь, ожидается сильный ветер порывами 15-18 м/с. Ночью температура опустится до +3..-2°, днем ожидается +2..+7°. Возможно образование гололедицы.
Синоптики ранее предупредили о сильном тумане и гололедице сегодня в Татарстане.Общество Татарстан
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