В Татарстане в выходные дни ожидается мокрый снег и гололедица

Синоптики Татарстана рассказали, какая погода ждет жителей республики на выходных.

Так, в пятницу, 6 ноября, республика попадет под влияние глубокого северного циклона. При прохождении его атмосферных фронтов ожидаются дожди. Температуры воздуха ночью прогнозируются в пределах 0..+5°, днем ожидается от +2 до +7°.

В субботу, 7 ноября, погода будет формироваться под влиянием тыловой части циклона. Временами будет идти мокрый снег и дождь. Ночью температура опустится до +3..-1°, днем прогнозируется не выше 0..+5°. На отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.

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В воскресенье, 8 ноября, очередной атмосферный фронт принесет порцию влажного воздуха. Временами также будет идти мокрый снег и дождь, ожидается сильный ветер порывами 15-18 м/с. Ночью температура опустится до +3..-2°, днем ожидается +2..+7°. Возможно образование гололедицы.

Синоптики ранее предупредили о сильном тумане и гололедице сегодня в Татарстане.