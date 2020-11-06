Вице-премьер РФ Оверчук попал в больницу после аварии в Москве

Заместитель председателя правительства России, экс-заместитель руководителя ФНС Алексей Оверчук попал в аварию на Кутузовском проспекте в Москве. Он доставлен в больницу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря вице-премьера.

Авария произошла сегодня около 20.30 в районе 7 км Кутузовского проспекта, столкнулись два автомобиля.

Известно, что в момент ДТП Оверчук находился в машине. По данным МВД, в аварии пострадали два человека, одного из которых зажало в салоне автомобиля.

В начале ноября пять человек погибли и еще пятеро пострадали в ДТП под Краснодаром.

