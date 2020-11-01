Пять человек погибли в ДТП под Краснодаром

Пять человек погибли и еще пятеро пострадали в ДТП под Краснодаром, которое произошло этим утром на 26-м километре автодороги Гулькевичи — Отрадо-Кубанское — Отрадо-Ольгинское.

По сообщениям пресс-службы ГУ МВД региона, авария произошла примерно в пять утра в туманную погоду. 27-летний водитель Lada Priora увидел на своей полосе два автомобиля и, чтобы не столкнуться с ними, выехал на встречную полосу — где совершил наезд на восемь человек (были ли эти люди пассажирами авто или передвигались пешком, в сообщении МВД не уточняется.) В итоге от травм на месте скончались пять человек, еще пятеро были госпитализированы.

Региональное МВД начало проверку по факту ДТП.